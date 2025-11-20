Blitz in una favela di Rio | due morti
1.01 Imponente operazione delle forze di sicurezza ha scosso il quartiere favela di Vila Kennedy, a Rio de Janeiro. Il blitz, parte della strategia del governo per fermare l'espansione del temuto Comando Vermelho, ha lasciato un bilancio di due morti, sedici arresti e un bottino impressionante: fucili, granate, pistole e una montagna di droga sequestrata in un edificio abbandonato. Gli scontri, che si sono estesi fino a Realengo, hanno paralizzato la città: scuole chiuse, ospedali bloccati e linee di autobus deviate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
