Bergomi risponde | Critiche per la telecronaca di Inter Barcellona? Prima mi criticavano gli interisti ora si è ribaltato tutto

Internews24.com | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bergomi risponde alle critiche ricevute per la telecronaca di Inter Barcellona, definita eccessivamente di parte, oltre a ricordare i tempi all’Inter. Nel corso di un’intervista esclusiva a Scontro Diretto su YouTube, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua carriera, offrendo uno spunto interessante su come affronta la critica, un tema che lo ha sempre accompagnato. L’intervista è stata rilasciata proprio nella settimana che precede il tanto atteso derby. FINALE DI CARRIERA – «Il mio finale di carriera? Io sono dell’idea che le maglie a strisce anche nelle difficoltà ti fanno portare a casa qualcosa in termini di titoli, io lo dico sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

