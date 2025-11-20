Quanto contano le location delle conferenze sul clima e quanto determinano i processi e i risultati dei negoziati? LE ULTIME COP si sono svolte in luoghi controversi, come Dubai, una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Belém, la foresta degli indigeni si ribella a Lula