bali un paradiso anche per gli investimenti immobiliari grazie al turismo esperienziale

Milano, 19 novembre 2025 – Bali, oltre a essere una meta da sogno per vacanze paradisiache, tra mare cristallino, escursioni nella natura e spiritualità, sta diventando un vero e proprio laboratorio del benessere e del turismo esperienziale. Questa nuova tendenza, che coniuga real estate, ospitalità e wellness lifestyle, se opportunamente intercettata, può rappresentare un’occasione d’investimento molto interessante, perfetta per chi cerca un asset in grado di generare valore economico e migliorare la qualità della vita. Secondo i dati del Global Wellness Institute, il mercato mondiale del wellness tourism crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 13,2% fino al 2034, raggiungendo un valore stimato di oltre 1,4 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

