Bali un paradiso anche per gli investimenti immobiliari grazie al turismo esperienziale
Milano, 19 novembre 2025 – Bali, oltre a essere una meta da sogno per vacanze paradisiache, tra mare cristallino, escursioni nella natura e spiritualità, sta diventando un vero e proprio laboratorio del benessere e del turismo esperienziale. Questa nuova tendenza, che coniuga real estate, ospitalità e wellness lifestyle, se opportunamente intercettata, può rappresentare un’occasione d’investimento molto interessante, perfetta per chi cerca un asset in grado di generare valore economico e migliorare la qualità della vita. Secondo i dati del Global Wellness Institute, il mercato mondiale del wellness tourism crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 13,2% fino al 2034, raggiungendo un valore stimato di oltre 1,4 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Viaggio di nozze in Indonesia? Un paradiso tutto da vivere! Ad agosto 2026 regalati un’esperienza indimenticabile tra i templi di Ubud e le spiagge da sogno di Bali. ? Volo A/R da Roma 3 notti a Ubud, 5 a Bali in hotel 4 stelle con colazione Bagag Vai su Facebook
Investimenti immobiliari a Bali, nuova frontiera del business per gli italiani - Bali sta vivendo un boom economico, turistico e infrastrutturale, offrendo opportunità di guadagno medie di 40 mila euro l’anno, per gli italiani che vogliono investire negli affitti turistici locali ... Scrive quotidiano.net
Immobiliare, Bali nuova Dubai per gli investitori italiani: rendite triplicate - Secondo i dati di AirDNA, la piattaforma di analisi dei dati del mercato immobiliare fondata da Airbnb, Booking e Vrbo, le performance immobiliari dell'isola indonesiana sono cresciute del 13% ... Lo riporta affaritaliani.it
Mercato immobiliare di Bali, quali sono le opportunità e i rischi - Il mercato immobiliare di Bali sembra destare sempre più interesse, grazie soprattutto ai potenziali rendimenti tra il 10% e il 15% annuo. Scrive msn.com