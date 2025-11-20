Azzi DAZN frena | La nostra sfida è trovare il giusto equilibrio e sfruttare tutte le possibilità Calcio gratis non sostenibile Il gap con la Premier è enorme

Azzi (DAZN) spiega perché il calcio deve essere a pagamento. Riconoscere il valore del prodotto e combattere la pirateria sono la spina dorsale del sistema. Il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, è stato tra i protagonisti del Social Football Summit di Torino, affrontando il tema cruciale della sostenibilità della Serie A. Azzi ha spiegato che i diritti televisivi sono la spina dorsale del sistema calcio. Il valore è altissimo: oltre 900 milioni di euro l’anno solo per la Serie A, contro i 3 miliardi di euro della Premier League. Azzi ha respinto la premessa che il calcio possa esistere in forma gratuita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

