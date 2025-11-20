Autista aggredito dal padre di una ragazzina | aveva saltato la fermata del bus L' inseguimento in auto il pugno in faccia e la fuga

GALZIGNANO TERME (PADOVA) - Ennesima aggressione ai danni di un autista di Busitalia: l?uomo, colpito da un pugno in pieno volto, ha rimediato 5 giorni di prognosi. È accaduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Autista aggredito dal padre di una ragazzina: aveva saltato la fermata del bus. L'inseguimento in auto, il pugno in faccia e la fuga

