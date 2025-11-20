Aurora Leone The Jackal debutta con il suo tour al Teatro Cilea
Aurora Leone (The Jackal) debutta con il tour nazionale al Teatro Cilea di Napoli Dal 20 al 23 novembre, sul palco del Teatro Cilea, diretto da Lello Arena, sale Aurora Leone, protagonista del collettivo comico The Jackal, per il suo attesissimo debutto teatrale stagionale con lo spettacolo “Tutto scontato – rivisto e scorretto”. L’attrice, . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
Scopri altri approfondimenti
Vince il premio Miglior prodotto digital ai Diversity Media Awards 2025: Aurora Leone dei The Jackal – “La festa dei Nonni” @auroraleone @_the_jackal Attraverso la leggerezza tipica della loro cifra narrativa, Aurora Leone dei The Jackal ha raccontato il va - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Leone torna a teatro: «Più cabaret che stand up. Anzi in una terra di mezzo» - E Aurora Leone che, invece di imprecare sul fato avverso, usa quanto le è accaduto per scrivere uno show. Riporta ilmattino.it
Aurora Leone Takes the Stage - Aurora Leone, protagonist of the comedy collective The Jackal, will be on stage at Teatro Cilea in Naples from November 20 to 23 for her eagerly awaited seasonal theatrical debut with the ... Secondo ilmattino.it
Napoli, Aurora Leone dei The Jackal a teatro con: «Tutto scontato - rivisto e scorretto» - Aurora Leone protagonista del collettivo comico The Jackal, in scena al Teatro Cilea di Napoli dal 20 al 23 novembre, per il suo attesissimo ... msn.com scrive