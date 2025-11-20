Altra vittoria per Report | archiviata l’indagine per violazione del segreto di Stato in relazione all’incontro Mancini-Renzi

Report non violò alcun segreto di stato trasmettendo le immagini dell’incontro tra lo 007 Marco Mancini, ex dirigente del Dis e l’allora senatore Matteo Renzi. A stabilirlo, ieri, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Luca Battinieri, che ha depositato un’ordinanza di 6 pagine, relativa al procedimento avviato dopo l’esposto di Mancini su una serie di servizi di Report andati in onda tra il 3 maggio e il 16 giugno 2021. L’indagine coinvolgeva, a vario titolo, i giornalisti Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti, Sigfrido Ranucci, Salvatore Walter Molino, Francesca Immacolata Chaouqui ed il defunto Francesco Di Mare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altra vittoria per Report: archiviata l’indagine per violazione del segreto di Stato in relazione all’incontro Mancini-Renzi

