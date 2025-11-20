Alla Cop 30 i movimenti si riprendono la scena
Nella città fluviale di Belèm, alle porte dell’Amazzonia brasiliana, sta volgendo a termine la Cop30 Onu sul clima. Mancano ancora giorni cruciali per poterne valutare i risultati e capire se . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Cop 30, migliaia di persone scendono in piazza: un un corteo funebre per i combustibili fossili - Brevi annotazioni del 6° giorno della conferenza di Belèm, dove mai come stavolta si sono registrati tanti lobbisti delle aziende fossili: con il 66% in più ... Secondo repubblica.it
Inizia in Brasile la Cop 30 della verità - Più di altre Cop in passato quella di Belem dovrà dimostrare di essere lo strumento adatto a risolvere la sfida climatica, negata dagli Stati Uniti e rimessa in discussione dal tenue consenso ambienta ... Riporta ilbolive.unipd.it