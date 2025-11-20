Alberto Genovese e Laura insieme per dare voce a chi cerca aiuto

La dipendenza è una realtà complessa e spesso invisibile, che può isolare chi ne soffre e chi gli sta accanto. Chi vive questa condizione si trova a dover affrontare sfide quotidiane, sensi di colpa, vergogna e difficoltà a chiedere supporto. Per questo è fondamentale creare spazi di ascolto e sostegno, dove le persone possano sentirsi accolte senza giudizio. La Fondazione Laura e Alberto Genovese nasce proprio con questo obiettivo: offrire un punto di riferimento concreto per chi affronta momenti di fragilità, permettendo di esprimere la propria sofferenza e trovare strumenti utili per affrontarla. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Alberto Genovese e Laura insieme per dare voce a chi cerca aiuto

