Alberi tagliati a Grosseto il sindaco in campo | Abbattimenti per la sicurezza

Grosseto, 20 novembre 2025 – Nessun ’massacro’ di alberi, basta a toni apocalittici e a piante che diventano ’vittime di un’amministrazione cattiva’. Inizia così la replica del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, all’incontro pubblico organizzato da Grosseto Città Aperta per ribadire il no al taglio di 215 alberi in città. “Chiariamo una cosa una volta per tutte – prosegue il sindaco – i 215 alberi individuati per l’abbattimento non li ha scelti il sindaco sfogliando un catalogo di fotografie, né qualcuno passando in macchina e indicando “questo sì, questo no”. E’ il risultato di perizie tecniche ufficiali, redatte da professionisti abilitati, con certificazioni riconosciute a livello europeo, che lavorano da anni con metodologie standard come il Vta (Visual Tree Assessment) e con vere e proprie valutazioni di impatto e di rischio sul contesto urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

