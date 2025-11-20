Adeyemi Juve l’ex obiettivo può approdare in Serie A | in stallo il rinnovo con il Borussia Dortmund Una big ci pensa

Adeyemi Juve, il BVB in stallo per il rinnovo. L’agente Mendes vuole più di 7.2 milioni e una clausola rescissoria: l’Inter osserva la situazione. Il futuro di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund è in bilico a causa di divergenze sul rinnovo del contratto. L’attaccante tedesco classe 2003, che compie 23 anni, è da tempo uno dei gioielli del club della Vestfalia, ma le trattative con il suo agente, Jorge Mendes, sono in una fase di stallo. La situazione è monitorata con interesse da diversi club europei, inclusa l’ Inter, che avrebbe già fatto un primo sondaggio. Il nodo principale è economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

