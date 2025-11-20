a scuola con una sciabola minorenne denunciato altri studenti trovati con la droga

Pontedera, 20 novembre 2025 – Uno studente minorenne è stato trovato in possesso di una sciabola che aveva nello zaino in classe. Altri ragazzi, sempre minorenni, avevano in tasca e negli astucci piccoli quantitativi di hashish e marijuana. E’ quanto sarebbe emerso – usiamo il condizionale perché dal Commissariato e dalla Polizia Locale non vengono rilasciate dichiarazioni – da un controllo effettuato in un istituto Secondario di secondo grado del villaggio scolastico martedì mattina. Operazione effettuata in maniera congiunta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Pontedera e della Valdera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

