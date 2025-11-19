Zootopia 2 | successo su disney ma con una sorpresa
l’anticipata popolarità di zootopia 2 in streaming prima dell’uscita cinematografica. Il sequel di Zootopia sta generando grande interesse sulla piattaforma di streaming, nonostante la data ufficiale di release nelle sale sia ancora lontana. Questa tendenza riflette l’elevata attenzione del pubblico verso il progetto, che sta ottenendo risultati sorprendenti già prima della distribuzione nelle sale cinematografiche. performance del film su disney+. Inaspettatamente, Zootopia 2 si sta affermando come uno dei contenuti più visualizzati a livello globale su Disney+. Secondo i dati di FlixPatrol, la versione preview di 4 minuti del film, intitolata Zootopia 2 A Special Look, si colloca al terzo posto tra i maggiori successi sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo il successo mondiale di Wicked – Parte 1, l’attesa per il seguito firmato Jon M. Chu è alle stelle. Il musical che ha riportato il magico mondo di Oz sul grande schermo torna all’Ambasciatori con la seconda parte della storia di Elphaba e Glinda. Wicked - P - facebook.com Vai su Facebook
Michael J. Fox confermato per Zootopia 2 in un ruolo molto appropriato - Nonostante sia stato un enorme successo, ci sarebbe voluto quasi un decennio prima che Zootropolis ottenesse un sequel. Riporta gamereactor.it
Zootopia 2: rivelato il ruolo di Michael J. Fox - Fox in Zootopia 2 e come il suo personaggio influenzerà la nuova avventura Disney. Scrive cinefilos.it