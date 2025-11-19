Zootopia 2 | successo su disney ma con una sorpresa

l’anticipata popolarità di zootopia 2 in streaming prima dell’uscita cinematografica. Il sequel di Zootopia sta generando grande interesse sulla piattaforma di streaming, nonostante la data ufficiale di release nelle sale sia ancora lontana. Questa tendenza riflette l’elevata attenzione del pubblico verso il progetto, che sta ottenendo risultati sorprendenti già prima della distribuzione nelle sale cinematografiche. performance del film su disney+. Inaspettatamente, Zootopia 2 si sta affermando come uno dei contenuti più visualizzati a livello globale su Disney+. Secondo i dati di FlixPatrol, la versione preview di 4 minuti del film, intitolata Zootopia 2 A Special Look, si colloca al terzo posto tra i maggiori successi sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

