Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zirkzee Roma, passi avanti decisivi: il sì del giocatore e l’apertura del Manchester United. Le ultimissime su questa trattativa. La trattativa Zirkzee Roma entra nel vivo e assume contorni sempre più concreti. L’arrivo di Joshua Zirkzee in giallorosso, infatti, sembra avvicinarsi giorno dopo giorno, grazie a una serie di incastri favorevoli che stanno accelerando l’operazione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Zirkzee Roma, il giocatore ha aperto al trasferimento in giallorosso: questa la posizione del Manchester United

