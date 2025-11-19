Zirkzee Roma il giocatore ha aperto al trasferimento in giallorosso | questa la posizione del Manchester United

Zirkzee Roma, passi avanti decisivi: il sì del giocatore e l’apertura del Manchester United. Le ultimissime su questa trattativa. La trattativa Zirkzee Roma entra nel vivo e assume contorni sempre più concreti. L’arrivo di Joshua Zirkzee in giallorosso, infatti, sembra avvicinarsi giorno dopo giorno, grazie a una serie di incastri favorevoli che stanno accelerando l’operazione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zirkzee Roma, il giocatore ha aperto al trasferimento in giallorosso: questa la posizione del Manchester United

Contenuti che potrebbero interessarti

Si avvicina sempre di più l'arrivo di Zirkzee, che ha già detto sì alla Roma e anche il Manchester ha dato il via libera. Si lavora sulla cifra del diritto di riscatto che i Red Devils hanno già in mente e non è particolarmente bassa. Fonte: Leggo Leggi l'articolo com - facebook.com Vai su Facebook

? #Pugliese a #Retesport: "Oltre Zirkzee, la #Roma in queste ore ha deciso di puntare forte su #Tel del #Tottenham: Massara ha avviato i contatti con gli Spurs e con l'entourage per un prestito, visto che è stato pagato 35 milioni ma non ha mai giocato" Vai su X

Zirkzee si avvicina alla Roma: c’è il sì del giocatore, cosa manca per chiudere la trattativa - L'attaccante olandese del Manchester United ha già dato il suo gradimento al trasferimento in giallorosso ... Secondo repubblica.it

Zirkzee ha detto sì: ecco perché ha scelto la Roma - È passato più di un mese da quando vi abbiamo raccontato dell’interesse concreto della Roma per Joshua Zirkzee. Si legge su asromalive.it

Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia - L’attaccante olandese vuole lasciare il Manchester United e tornare in Serie A Come scritto dal Corriere dello Sport, il countdown per ... Si legge su calcionews24.com