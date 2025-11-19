Zielinski Inter nessun allarme dopo lo stop in nazionale | arriva la scelta di Chivu per il derby
Inter News 24 Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. In vista del derby di Milano, ci sono ancora numerosi dubbi che tengono banco in casa Inter. La formazione non è ancora definita e ci sono tre ruoli chiave da decidere: chi sarà il centrale di difesa, chi sostituirà Dumfries e, infine, chi occuperà il posto lasciato vacante da Mkhitaryan. Nonostante alcuni tasselli siano ancora incerti, una cosa sembra chiara secondo La Gazzetta dello Sport: l’Inter avrà una scelta decisiva da fare entro oggi, con un occhio a Piotr Zielinski, che potrebbe essere protagonista se il fastidio muscolare che ha accusato durante il match con la Polonia dovesse rivelarsi meno grave del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Passione Inter. . 5 notizie (+1) dalla Sosta Nazionali per l'INTER e DUBBIO per il derby #InterMilan #Zielinski #Dumfries #Calhanoglu #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #FCIM #fcinter1908 #SerieA #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
?GOLAZO DI #ZIELINSKI Calcio d'angolo perfetto di #Calhanoglu e battuta al volo del polacco che porta in vantaggio l'Inter #VeronaInter Vai su X
Inter, nessun allarme per Zielinski. Chivu ha già scelto la mezzala sinistra per il derby - Il polacco è in netto vantaggio su Sucic per una maglia da titolare. Lo riporta msn.com
GdS - Zielinski brilla e Chivu lo vede titolare nel derby. Ma c'è un piccolo allarme... - Da valutare anche Zielinski, uscito acciaccato dai 90 minuti di Malta, nei quali è pure stato decisivo con gol e ... msn.com scrive
Zielinski: "Dolore a polpaccio e bassa schiena". L'Inter lo valuta per il derby con il Milan - Piotr Zielinski brilla con la Polonia, ma scatta un piccolo allarme per l' Inter in vista del derby con il Milan. msn.com scrive