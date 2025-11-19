Zielinski Inter nessun allarme dopo lo stop in nazionale | arriva la scelta di Chivu per il derby

Inter News 24 Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. In vista del derby di Milano, ci sono ancora numerosi dubbi che tengono banco in casa Inter. La formazione non è ancora definita e ci sono tre ruoli chiave da decidere: chi sarà il centrale di difesa, chi sostituirà Dumfries e, infine, chi occuperà il posto lasciato vacante da Mkhitaryan. Nonostante alcuni tasselli siano ancora incerti, una cosa sembra chiara secondo La Gazzetta dello Sport: l’Inter avrà una scelta decisiva da fare entro oggi, con un occhio a Piotr Zielinski, che potrebbe essere protagonista se il fastidio muscolare che ha accusato durante il match con la Polonia dovesse rivelarsi meno grave del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com

