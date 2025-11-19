Zhegrova celebra i playoff con il suo Kosovo | il messaggio sui social è da incoraggiamento Il bianconero è carico | rilanciate le proprie ambizioni – FOTO

Zhegrova, l’esterno celebra la qualificazione playoff. Il match è a marzo: un obiettivo per il talento kosovaro che deve ritrovare il ritmo in Serie A. Una bella notizia per Edon Zhegrova e per la sua nazionale. Il fantasista della Juventus ha celebrato la qualificazione del Kosovo ai playoff per il Mondiale 2026 con un post entusiasta sui social. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Zhegrova ha voluto condividere la gioia per il traguardo raggiunto, scrivendo un messaggio di carica: “March here we come!”, accompagnato dal simbolo della sua nazione e dalle sue iniziali (EZH10, ndr). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova celebra i playoff con il suo Kosovo: il messaggio sui social è da incoraggiamento. Il bianconero è carico: rilanciate le proprie ambizioni – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

Edon #Zhegrova, attaccante della #Juventus, non è stato inserito nell’undici titolare del #Kosovo per la sfida contro la #Svizzera. Il kosovaro partirà dalla panchina in una mossa che permette al giocatore di recuperare energie e al club bianconero di tirare u - facebook.com Vai su Facebook

"#zhegrova" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

L’in bocca al lupo della Juventus a Zhegrova per la sfida contro la Svizzera - La Juventus, tramite X, ha voluto fare il suo in bocca al lupo ad Edon Zhegrova che stasera sarà impegnato con la sua nazionale, il Kosovo se la vedrà con la Svizzera: "Edon ... Riporta tuttojuve.com

La Juventus celebra il ritorno in campo di Zhegrova - Zhegrova torna in campo: la Juventus celebra il rientro del talento kosovaro La Juventus festeggia il ritorno in campo di Edon Zhegrova, il talento kosovaro che ... Secondo tuttojuve.com

Zhegrova, cambia tutto: la novità dall'Albania svolta il mercato. E lui flexa la condizione pazzesca - La Juventus aveva ancora uno slot disponibile per gli extracomunitari in questa sessione di calciomercato, avendo ingaggiato il solo Jonathan David. tuttosport.com scrive