Zelensky | no a piano segreto Usa-Russia

22.30 Kiev ceda a Mosca l'intero Donbass e dimezzi l'esercito, in cambio di una imprecisata garanzia Usa di sicurezza per l'Ucraina e l'Europa contro future aggressioni russe. Lo prevedrebbe un piano di pace in 28 punti messo segretamente a punto dall' amministrazione Trump con Mosca. Lo rivela Axios. Mosca non conferma ma si dice "aperta al negoziato". Fermo no di Zelensky. E l'inviato Usa per l'Ucraina, Witkoff, è pronto a lasciare l'incarico a breve. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

