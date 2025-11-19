zelensky deve decidere cosa fare col suo braccio destro il caso yermak

Con le pressioni che continuano a montare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, travolto da quella che forse è la più grave crisi politica interna dall’inizio dell’invasione russa, deve decidere se cedere e rimuovere dal suo incarico Andriy Yermak, il capo del suo Ufficio e figura chiave dell’intero sistema di potere, da anni considerato uno dei principali architetti della linea politica presidenziale. A chiedere la sua uscita non è solo l’opposizione: anche membri del partito di governo ritengono che la sua presenza possa danneggiare la stabilità del Paese in un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Formiche.net

