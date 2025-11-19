Zecchino D’Oro 2025 i titoli e gli autori delle canzoni da Sangiorgi a Nigiotti
I titoli e gli autori dei 14 brani in gara allo Zecchino D’Oro 2025, raccolti in una compilation, alla conduzione Carlo Conti. Sarà disponibile dal 28 novembre in digitale e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione Zecchino D’Oro 2025, la nuova compilation (attivi pre-save e pre-order ) che comprende i 14 nuovi brani che gareggeranno al 68° Zecchino D’Oro in diretta su Rai1 dal 28 al 30 novembre, con le prime due puntate venerdì 28, dalle ore 17.05 alle ore 18.40, e sabato 29 novembre, dalle ore 17.10 alle ore 18.40, e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 30 novembre, dalle ore 17. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
L'elenco delle canzoni dello Zecchino D'Oro 2025; ecco i titoli, gli autori e gli interpreti dei brani in gara tra il 28 e il 30 novembre. In concorso brani di #EnricoNigiotti #StefanoAccorsi #GiulianoSangiorgi e... #ZecchinodOro #Antoniano - facebook.com Vai su Facebook
