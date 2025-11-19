Zanon e Marinelli premiati per Storie di Alternanza a Udine

Udinetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’It Zanon per gli istituti tecnici e il Marinelli per la categoria licei. Sono i vincitori, per la provincia di Udine, del “Premio storie di alternanza e competenza”, il premio che Unioncamere, tramite le Camere di Commercio, conferisce ai migliori video racconti fatti dagli studenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

zanon marinelli premiati storieZanon e Marinelli premiati per “Storie di Alternanza” a Udine - I due istituti si sono aggiudicati i maxi assegni da 900 euro, consegnati dal presidente del comitato imprenditoria giovanile della Cciaa Luca Rossi ... Lo riporta udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Zanon Marinelli Premiati Storie