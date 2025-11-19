Zanon e Marinelli premiati per Storie di Alternanza a Udine
L’It Zanon per gli istituti tecnici e il Marinelli per la categoria licei. Sono i vincitori, per la provincia di Udine, del “Premio storie di alternanza e competenza”, il premio che Unioncamere, tramite le Camere di Commercio, conferisce ai migliori video racconti fatti dagli studenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
