Zanetti nuovo riconoscimento in arrivo per il vicepresidente dell’Inter | lunedì la consegna del premio! Ecco di che si tratta

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 e gli altri premiati. Un prestigioso riconoscimento per una leggenda nerazzurra e per due colonne delle difese capitoline. È stato presentato questa mattina, nella sala Paolo Rossi della FIGC, il 42° premio di cultura sportiva “Beppe Viola”. Tra i vincitori di questa edizione spicca il nome di Javier Zanetti, storico capitano dell’ Inter e attuale vicepresidente del club di Viale della Liberazione. Accanto a lui, riceveranno l’onorificenza anche Gianluca Mancini, roccioso centrale della Roma, e Alessio Romagnoli, elegante difensore della Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

