Yara Gambirasio consegnate alla difesa di Bossetti le copie dei 25mila Dna raccolti | Speriamo siano utili
La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ottenuto le copie delle migliaia di tracce genetiche raccolte durante le indagini. L'avvocato Salvagni: "Speriamo di recuperare dati utili per dimostrare la sua innocenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
