Yara Gambirasio Bossetti entra in possesso dei tracciati del Dna | svolta clamorosa?

La difesa di Massimo Bossetti ha avuto copia dei tracciati delle analisi genetiche di quella che è stata l'indagine scientifica più grande della storia. L'avvocato Claudio Salvagni ha ritirato, in mattinata, i dati sul profilo genetico della vittima Yara Gambirasio e di quelli - in forma anonima - raccolti per arrivare a identificare Ignoto 1. Il capiente hard disk contiene ora gli innumerevoli elettroferogrammi - i grafici in alta definizione e a colori - che rappresentano la sequenza delle migliaia di Dna raccolti in Val Brembana nella lunga inchiesta che ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo di Bossetti per il brutale omicidio della 13enne sparita nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, il paese alle porte di Bergamo dove viveva con la famiglia, e ritrovata morta il 26 febbraio 2011. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

