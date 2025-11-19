Xhaka Juventus | è il prescelto per rinforzare il centrocampo per questo motivo ma… Qual è l’ostacolo che frena il suo approdo in bianconero

19 nov 2025

Xhaka Juventus: è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo per questo motivo, ma c’è un ostacolo che frena tutto. I dettagli. La caccia al regista è aperta, e Luciano Spalletti ha le idee chiarissime. Per trasformare la sua Juventus e passare definitivamente al 4-3-3, il tecnico toscano ha bisogno di un leader in mezzo al campo, un uomo d’ordine e carisma capace di dettare i tempi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome cerchiato in rosso in cima alla lista dei desideri è quello di Granit Xhaka. Il profilo ideale: esperienza e qualità per il nuovo 4-3-3. La pista più calda per il mercato di gennaio porta dritta in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

