Xhaka alla Juve la verità sul possibile colpo bianconero | succederà questo a gennaio! La posizione del Sunderland e del centrocampista è stata svelata
Xhaka alla Juve, ecco la verità sul colpo a gennaio: svelata la posizione del Sunderland e del centrocampista su un futuro a Torino. Il nome di Granit Xhaka è tornato a circolare con insistenza nelle ultime ore in orbita bianconera, accendendo le speranze di chi vorrebbe vedere il regista svizzero alla corte di Luciano Spalletti. Tuttavia, a gettare acqua sul fuoco e a smontare l’ipotesi di un affare a gennaio è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Sul suo canale YouTube, il giornalista ha fatto chiarezza sulla strategia della Juventus e sulla posizione inamovibile del Sunderland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
