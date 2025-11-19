Negli ultimi tempi Triple H è finito sotto i riflettori non solo per le scelte creative criticate ma anche per l’atteggiamento mostrato negli show WWE. Il segmento andato in onda su Raw a Boston con John Cena e Dominik Mysterio ha scatenato la community: molti fan hanno accusato The Game di aver rubato la scena a Cena in uno dei suoi momenti più importanti. Le polemiche dei fan e il segmento contestato. Durante l’edizione di Raw a Boston, Triple H ha introdotto John Cena sul ring e poi è rimasto presente per tutto il successivo promo tra Cena e Dominik Mysterio. Questo gesto è stato visto come un tentativo di mettersi al centro dell’attenzione nel momento in cui i fan volevano che il protagonista fosse unicamente Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H accusato di voler diventare “intoccabile”