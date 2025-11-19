WWE | Triple H accusato di voler diventare intoccabile
Negli ultimi tempi Triple H è finito sotto i riflettori non solo per le scelte creative criticate ma anche per l’atteggiamento mostrato negli show WWE. Il segmento andato in onda su Raw a Boston con John Cena e Dominik Mysterio ha scatenato la community: molti fan hanno accusato The Game di aver rubato la scena a Cena in uno dei suoi momenti più importanti. Le polemiche dei fan e il segmento contestato. Durante l’edizione di Raw a Boston, Triple H ha introdotto John Cena sul ring e poi è rimasto presente per tutto il successivo promo tra Cena e Dominik Mysterio. Questo gesto è stato visto come un tentativo di mettersi al centro dell’attenzione nel momento in cui i fan volevano che il protagonista fosse unicamente Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
L'errore clamoroso di Triple H a WWE Survivor Series WarGames - La costruzione di "Survivor Series: WarGames" di Triple H inciampa, lasciando i fan perplessi sulla direzione dell'evento. worldwrestling.it scrive
WWE: Vince Russo critica duramente Triple H - Vince Russo accusa Triple H di essere troppo morbido con i talenti e più interessato ai consensi online che alla leadership ... Come scrive spaziowrestling.it
L'ex campione WWE etichetta Triple H come codardo e bugiardo - Triple H è al centro di aspre critiche dopo che un ex campione della WWE lo ha pubblicamente definito un codardo e un bugiardo. Segnala worldwrestling.it