WWE | Maxxine Dupri emoziona il WWE Universe dopo la vittoria più grande della sua carriera
Maxxine Dupri ha rotto il silenzio dopo aver ottenuto la vittoria più importante della sua carriera al Madison Square Garden. A soli due giorni dal sorprendente trionfo su Becky Lynch, che le è valso il titolo di WWE Women’s Intercontinental Champion, ha condiviso sui social un messaggio che rivela quanto questo momento significhi per lei. La vittoria di Maxxine non è stata sorprendente solo per l’avversaria che ha sconfitto, ma anche perché è rarissimo vederla vincere incontri in singolo. Bryan Alvarez, durante Wrestling Observer Radio, ha infatti rivelato che questo è stato appena il suo secondo schienamento vincente in singolo da quando è nel main roster WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
