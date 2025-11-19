Maxxine Dupri ha rotto il silenzio dopo aver ottenuto la vittoria più importante della sua carriera al Madison Square Garden. A soli due giorni dal sorprendente trionfo su Becky Lynch, che le è valso il titolo di WWE Women’s Intercontinental Champion, ha condiviso sui social un messaggio che rivela quanto questo momento significhi per lei. La vittoria di Maxxine non è stata sorprendente solo per l’avversaria che ha sconfitto, ma anche perché è rarissimo vederla vincere incontri in singolo. Bryan Alvarez, durante Wrestling Observer Radio, ha infatti rivelato che questo è stato appena il suo secondo schienamento vincente in singolo da quando è nel main roster WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Maxxine Dupri emoziona il WWE Universe dopo la vittoria più grande della sua carriera