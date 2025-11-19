WWE | Il Culling abbandona Tatum Paxley Jacy Jayne ringrazia e torna campionessa

Questa notte nello splendido scenario del Theatre At Madison Square Garden di New York è andata in scena la prima serata di NXT Gold Rush, evento speciale per NXT con in palio nelle due serate diversi titoli, non solo del roster di sviluppo della WWE. Main event di serata il rematch tra Jacy Jayne e Tatum Paxley, un rematch tanto desiderato dall’ex campionessa che Tater ha deciso di concedere nonostante Izzi Dame l’abbia più volte scoraggiata, provando inutilmente a farla riflettere su quanto fosse rischioso mettere in palio il titolo quasi ogni settimana. La prima di tre cinture?. Fatal Influence con un triplo obiettivo in questa “Corsa all’oro” di due settimane, infatti tutte e tre le componenti sono state e saranno impegnate in match titolati: Jacy Jayne per il titolo NXT, Fallon Henley a caccia del titolo Speed mentre Laney Reid sfiderà Kendal Grey per il titolo Evolve. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

