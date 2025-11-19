WWE | Contratto da top star per Joe Hendry stipendio da main roster per il talento di NXT

Il contratto di Joe Hendry con la WWE non è solo ufficiale. è davvero di alto livello. L’ex star della TNA sta facendo molto parlare di sé a NXT anche dal punto di vista economico, visto che percepisce uno stipendio da talento del main roster e non da semplice prospetto del settore di sviluppo. Hendry ha firmato ufficialmente con la WWE dopo la scadenza del suo contratto con la TNA. Era una mossa prevista da mesi. Tuttavia, la rivelazione più interessante è arrivata durante un Q&A di Fightful Select, quando a Sean Ross Sapp è stato chiesto del futuro di Hendry a NXT. La sua risposta ha svelato cosa sta realmente accadendo dietro le quinte: “Beh, da quello che so è sotto il suo contratto è di livello main roster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

