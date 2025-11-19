World Boxing Cup 2025 Sirine Charaabi vola in finale | il 20 novembre sul ring per l’oro

Greater Noida – E’ in corso la World Boxing Cup 2025, a Greater Noida, in India. L’Azzurra, bronzo mondiale, Sirine Charaabi ha superato, nella giornata di ieri, la polacca Rogalinska, vincendo per 4-0 nei 54 kg. In questo modo, ha conquistato la finale per cui salirà sul ring il 20 novembre. L’avversaria sarà la padrona di casa, l’indiana Preeti Preeti. L’altra azzurra protagonista del torneo è Melissa Gemini, nella categoria dei 75 Kg. Foto fpi.it (da fpi.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it