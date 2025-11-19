World Boxing Cup 2025 Sirine Charaabi vola in finale | il 20 novembre sul ring per l’oro
Greater Noida – E’ in corso la World Boxing Cup 2025, a Greater Noida, in India. L’Azzurra, bronzo mondiale, Sirine Charaabi ha superato, nella giornata di ieri, la polacca Rogalinska, vincendo per 4-0 nei 54 kg. In questo modo, ha conquistato la finale per cui salirà sul ring il 20 novembre. L’avversaria sarà la padrona di casa, l’indiana Preeti Preeti. L’altra azzurra protagonista del torneo è Melissa Gemini, nella categoria dei 75 Kg. Foto fpi.it (da fpi.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
World Boxing Cup Finals 2025 ? Greater Noida , 14-21 Nov. Semifinals 54 Kg… Vince… all’angolo Blu… Sirine Charaabi Foto Credits @officialworldboxing #Boxing #Pugilato #Boxer #Fighter #itaboxing Vai su X
World Boxing Cup Finals 2025 ? Greater Noida , 14-21 Nov. Semifinals 54 Kg… Vince… all’angolo Blu… Sirine Charaabi Foto Credits @officialworldboxing #Boxing #Pugilato #Boxer #Fighter #itaboxing - facebook.com Vai su Facebook
Boxe: Sirine Charaabi in finale delle World Boxing Cup Finals - Sirine Charaabi si è qualificata per la finale delle World Boxing Cup Finals 2025 nella categoria fino a 54 kg. Secondo oasport.it
World Boxing Cup Finals 2025: Preeti Pawar stuns world champion Huang Hsiao-Wen as eight Indians enter title bouts - Wen headlines India’s strong show at the World Boxing Cup Finals 2025, with eight Indians entering the finals and nine more set to compete on Day 4. Da khelnow.com
World Boxing Cup Finals: Comeback girls Arundhati, Parveen lead charge - After long breaks, Arundhati Choudhary and Parveen Hooda clinched spots in the finals, while Preeti Pawar ... Come scrive msn.com