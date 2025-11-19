Witch Hat Atelier | l' anime più atteso della primavera 2026 di Crunchyroll condivide il primo teaser

Quando un manga diventa un cult, l'adattamento anime diventa una promessa da mantenere con cura chirurgica. È il caso di Witch Hat Atelier, che dopo anni di attesa e rinvii mostra finalmente il suo volto animato. Il primo teaser di Witch Hat Atelier conferma l'altissimo livello visivo dell'adattamento di BUG Films. Rena Motomura sarà Coco e Natsuki Hanae interpreterà Qifrey. L'anime approderà nella primavera 2026 dopo un rinvio pensato per migliorare la qualità artistica. Una produzione in cerca di perfezione per Witch Hat Atelier Quasi dieci anni dopo l'uscita del manga, Witch Hat Atelier si prepara al debutto animato con un primo teaser che ha immediatamente monopolizzato l'attenzione degli appassionati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

