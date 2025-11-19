Winter Vortex in arrivo sull’Italia | crollo termico neve in pianura e weekend di maltempo

Winter Vortex: la goccia di aria artica che arriva dalle Svalbard. Una goccia di aria artica è partita dalle Svalbard, nel Circolo Polare norvegese, e viaggia verso sud: raggiungerà l’Italia venerdì 21 novembre, portando un vero assaggio d’inverno nel pieno dell’autunno. Questo “ Winter Vortex ”, come lo definiscono i meteorologi, trascinerà con sé un’ondata di gelo improvvisa e intensa. Temperature in crollo già nelle prossime ore. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il calo termico è già iniziato al Nord. Le minime stanno scendendo rapidamente e nelle prossime ore l’aria fredda diventerà protagonista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

