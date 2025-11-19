Willy Monteiro Duarte | la ricostruzione dell' omicidio e dei processi ai fratelli Bianchi
Era la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. A Colleferro, in largo Santa Caterina, è avvenuto uno dei delitti che più hanno colpito l'opinione pubblica italiana. A perdere la vita, in un pestaggio violentissimo, il 21 enne Willy Monteiro Duarte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Willy aveva un sogno: diventare uno chef. Sono bastati 40 secondi per infrangerlo. 40 Secondi, il film ispirato alla storia vera di Willy Monteiro Duarte ucciso nel 2020 a Colleferro, in anteprima a #Guardiagrele dal 19 novembre. Assicurati i tuoi biglietti in cas - facebook.com Vai su Facebook
Alfieri: "L'omicidio di Willy Monteiro è stato causato dall'indifferenza verso gli altri" Vai su X
“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy - È cinema che ferisce, che costringe a guardare dentro le crepe di una società dove la violenza non è l’eccezione ma la regola sottaciuta. Segnala rtl.it
Chi è Justin De Vivo, l’attore protagonista del film “40 secondi” su Willy Monteiro Duarte - Justin De Vivo ha esordito da attore in "40 secondi", ispirato alla tragica morte del giovane capoverdiano ucciso per aver difeso un amico. Secondo donnaglamour.it
40 Secondi, il film sulla vicenda di Willy Monteiro Duarte arriva al cinema il 19 novembre 2025 - Arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025 40 Secondi, il film ispirato alla tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Come scrive tuttosport.com