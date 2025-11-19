William vuole il trono del padre adesso Camilla esplode e Kate alza la voce | tempesta a Corte dopo lo scandalo ?Epstein

Le voci, ormai, non sussurrano: urlano. Secondo "RadarOnline", il principe William giudica Carlo III un sovrano debole, incapace di gestire crisi e scandali. E non vorrebbe più. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - William vuole il trono del padre adesso, Camilla esplode e Kate alza la voce: tempesta a Corte dopo lo scandalo ?Epstein

Altri contenuti sullo stesso argomento

William vorrebbe che il Re a rallentasse. Anche Camilla è dello stesso parere, e a quanto pare sarebbe molto arrabbiata con Carlo. Ma il Sovrano non ne vuole sapere. La sua risposta al figlio è stata secca https://dilei.it/reali/re-carlo-ultime-notizie-12-novem - facebook.com Vai su Facebook

William vuole il trono del padre adesso, Camilla esplode e Kate alza la voce: tempesta a Corte dopo lo scandalo Epstein - Secondo "RadarOnline", il principe William giudica Carlo III un sovrano debole, incapace di gestire ... Riporta msn.com

Daily Crown: William vuole diventare subito re, pragmatismo o ambizione? - Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l'ora di subentrare. Come scrive msn.com

“Raccontiamo tutto ai nostri figli, le buone e le cattive notizie. Spieghiamo perché accadono certe cose”: così il principe William sul tumore di Kate e del padre - Il principe rivela l'approccio scelto con i figli per affrontare la malattia della madre e del nonno: "Spieghiamo perché accadono certe cose" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it