La nostra recensione di Wicked – Parte 2, che conclude l’epopea del Mago di Oz riscrivendo la storia in una chiave che attraversa profonde metafore politiche e umane: una confezione perfetta e un cast eccezionale si scontrano tuttavia con un’innovazione che non sempre aderisce alla tradizione. Wicked – Parte 2 conclude l’epopea del Mago di Oz riscrivendo la storia in una chiave che attraversa profonde metafore politiche e umane: una confezione perfetta e un cast eccezionale si scontrano tuttavia con un’innovazione che non sempre aderisce alla tradizione. Wicked – Parte 2 – Ariana Grande, Cynthia Erivo (foto Universal Pictures) For Good. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Wicked – Parte 2, recensione del kolossal musicale con Ariana Grande e Cynthia Erivo