Wicked - Parte 2 promosso o bocciato il sequel con Ariana Grande? Ecco il punteggio Rotten Tomatoes

Dopo la trionfale accoglienza della prima parte, qualcosa potrebbe essersi spezzato per la critica nell'atteso sequel che conclude la saga tratta dalla celebre opera di Broadway Il punteggio di Rotten Tomatoes per Wicked - Parte 2 è stato appena svelato, mentre il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo arriverà nelle sale italiane domani. Dopo che Jon M. Chu ha entusiasmato la critica e il pubblico con la spettacolare prima parte di Wicked, c'era grande attesa per il sequel, che avrebbe seguito gli eventi del secondo atto dell'opera teatrale di Broadway. Il sequel seguirà la missione di Elphaba di smascherare le bugie del Mago, mentre Glinda diventa il volto del bene a Oz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

