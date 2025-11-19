Civitanova commissariata dal Viminale per non avere utilizzato fondi destinati a potenziare i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. In questa classifica dell’inefficienza è in buona compagnia, con altri 3.600 Comuni in Italia, ed entro massimo due mesi dovrà mettersi in regola inviando i documenti mancanti o un calendario per raggiungere gli obiettivi collegati alle risorse assegnate. Un cartellino giallo, senza conseguenze sanzionatorie, e tuttavia uno scivolone per l’amministrazione e per l’assessorato ai servizi sociali, anche perché i fondi rimasti fermi riguardano settori che incidono sulla qualità della vita e sull’economia delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Welfare, fondi non utilizzati: altolà al Comune