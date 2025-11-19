Wall Street cambia idea su Microsoft e Amazon | cosa hanno scoperto sull’intelligenza artificiale
Wall Street si è svegliata con una doccia fredda. Rothschild & Co Redburn, una delle istituzioni finanziarie più rispettate al mondo, ha declassato due dei giganti tecnologici più amati dagli investitori: Microsoft e Amazon. Da comprare a neutrale, un cambio di rotta che equivale a un campanello d’allarme per chiunque abbia scommesso sul futuro dell’intelligenza artificiale generativa. Non si tratta di un semplice aggiustamento tecnico. È la prima volta dal giugno 2022, quando l’analista Alexander Haissl ha iniziato a seguire queste aziende, che Rothschild ritira il suo endorsement. Il messaggio è chiaro: è tempo di procedere con cautela. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: chiusura in calo ma sopra minimi intraday Anthropic: Microsoft e Nvidia investono 15mld Meta "non è un monopolio" Arabia Saudita: Trump difende MBS sul caso Khashoggi Caso Epstein: ok cam Vai su X
Viaggia in calo anche Wall Street, mentre gli investitori aspettano i conti di Nvidia in uscita mercoledì. ? Giù il petrolio con il Wti che scende sotto i 60 dollari al barile. Torna a correre il Bitcoin. #Finanza #Borse #mercati - facebook.com Vai su Facebook