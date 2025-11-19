Vurrìa | debutto nazionale dello spettacolo pluripremiato al Sipario Strappato

Sabato 22 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) fa il suo debutto nazionale “Vurrìa”, scritto e diretto da Mattia Lombardo.“Vurrìa”, portato in scena da Attori in Corso e Teatro della Radice, è vincitore del Premio Nazionale di Produzione Scaramouche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un debutto che lascia il segno! L’11 Novembre abbiamo vissuto insieme la prima dello spettacolo “Tempo per…te”, un momento speciale che ha intrecciato emozioni, riflessioni e consapevolezza. Lo spettacolo nasce all’interno del progetto “Classi della - facebook.com Vai su Facebook

“Vurrìa”: debutto nazionale dello spettacolo pluripremiato al Sipario Strappato - “Vurrìa”, portato in scena da Attori in Corso e Teatro della Radice, è vincitore del Premio Nazionale di Produzione Scaramouche 2024 e del Premio Giovani Realtà del teatro Nico Pepe di Udine ed ... Come scrive genovatoday.it

Debutta al TAU la prima nazionale di “Vurrìa”: musica, violenza e rinascita aprono la rassegna L’Altro Teatro - Il 19 novembre la prima nazionale dello spettacolo di Matteo Lombardo apre la rassegna L’Altro Teatro: un viaggio nella mente di una donna in cerca di libertà attraverso l’arte. Si legge su cosenzachannel.it