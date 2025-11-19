Vurrìa | debutto nazionale dello spettacolo pluripremiato al Sipario Strappato

Sabato 22 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) fa il suo debutto nazionaleVurrìa”, scritto e diretto da Mattia Lombardo.“Vurrìa”, portato in scena da Attori in Corso e Teatro della Radice, è vincitore del Premio Nazionale di Produzione Scaramouche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

