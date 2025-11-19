Vuelle tifosi al settimo cielo Sorpresi da questi giovani leoni Nella squadra una chimica magica
Il momento magico della Vuelle 2025-2026, con la testa solitaria della classifica a ben 4 lunghezze dalle inseguitrici non vale solo per i 10 "leoni", come li chiama coach Leka, che danno tutto sul parquet ad ogni partita, ma anche per i tifosi, che attendevano un momento del genere da tantissimo, forse troppo tempo. Lorenzo Cecchini è stupito da quanto visto sin qui: "Sono davvero sorpreso dalla chimica creata e soprattutto dai giovani. Bertini è devastante sui due lati del campo. Concreto, due gambe mostruose. Maretto ha messo su una massa muscolare che lo aiuta nei contatti ed è molto migliorato.
«È una Vuelle di carattere». tifosi soddisfatti per l'ottimo avvio di stagione. «Miniotas di valore, ora aspettiamo il rientro di Felder» - PESARO La Vuelle continua il suo lavoro in palestra in vista della sfida in programma domenica alle 18 a Rimini contro i padroni di casa della Dole.