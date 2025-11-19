Roma, 19 nov – Il ritorno del voucher da 1.500 euro per le scuole paritarie non è una notizia: è la conferma che la politica italiana continua a girare intorno al problema senza affrontarlo. Claudio Lotito (Forza Italia) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati) ripropongono la misura destinata alle famiglie sotto i 30mila euro di Isee; le opposizioni rispondono con lo stesso riflesso pavloviano, denunciando un “ regalo alla scuola privata ” che violerebbe la Costituzione. La verità è che entrambe le narrazioni sono comode, superficiali, e soprattutto lontane dal nodo reale. Ciò che emerge a ogni manovra non è un bonus scolastico, ma l’incapacità sistemica della politica italiana di decidere che modello educativo vuole per le prossime decadi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Voucher alle scuole paritarie: la scorciatoia della destra che non vuole scegliere