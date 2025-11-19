Vota e condona | in manovra c’è un regalo edilizio di Meloni
Mentre si rincorrono voci per prolungare, o riaprire, i termini di un condono voluto da Silvio Berlusconi nel 2003, quello applicabile soprattutto in Campania in vista delle imminenti elezioni regionali, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Caro ministro, non si condonano gli uomini. E neanche le case. In Campania la destra si presenta alle regionali con un vecchio copione: 100 euro sulle pensioni minime e un nuovo condono edilizio. Una promessa che torna puntuale ogni volta che si vota. Ed - facebook.com Vai su Facebook
Si vota in Campania: FdI riapre il condono edilizio Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina Vai su X