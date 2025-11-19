Vota e condona | in manovra c’è un regalo edilizio di Meloni

Cms.ilmanifesto.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si rincorrono voci per prolungare, o riaprire, i termini di un condono voluto da Silvio Berlusconi nel 2003, quello applicabile soprattutto in Campania in vista delle imminenti elezioni regionali, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

vota e condona in manovra c8217232 un regalo edilizio di meloni

© Cms.ilmanifesto.it - Vota e condona: in manovra c’è un regalo edilizio di Meloni

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Vota Condona Manovra C8217232