Volley Milano regola Grottazzolina e cala il tris in Superlega | Reggers e Recine protagonisti
Milano ha sconfitto Grottazzolina con un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) nel match valido per la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Terzo successo consecutivo per i meneghini, che si sono così issati al sesto posto in classifica generale con 10 punti all’attivo e che si trovano in piena scia a Civitanova (13), Trento (12) e Modena (11). Sesta battuta d’arresto consecutiva per la formazione ospite, che rimane in fondo alla graduatoria ed è ancora in cerca della prima gioia stagionale quando siamo al giro di boa del girone d’andata. Le altre partite originariamente in programma per martedì 18 e mercoledì 19 novembre si erano disputate l’8-9 novembre, in sostituzione della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
