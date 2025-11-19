Volley la Supercoppa Italiana slitta a fine stagione Stravolto il calendario dei playoff | le nuove date

Stravolgimento totale per quanto riguarda il calendario della pallavolo tricolore: la Supercoppa Italiana di volley maschile, originariamente prevista a Dammam (Arabia Saudita) il 7-8 novembre, è stata posticipata al termine della regular season di Superlega e si giocherà così sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in una sede ancora da definire. Trento, Verona, Civitanova e Perugia si daranno battaglia per il trofeo e di conseguenza i playoff scudetto sono slittati di una settimana. La fase a eliminazione diretta del massimo campionato italiano incomincerà sette giorni più tardi del previsto, nel weekend del 7-8 marzo, con la gara-1 dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, la Supercoppa Italiana slitta a fine stagione. Stravolto il calendario dei playoff: le nuove date

Altri contenuti sullo stesso argomento

Del Monte Supercoppa a Primavera! Lega Pallavolo: Cambia il calendario degli eventi. Supercoppa spostata a fine Regular Season, Coppa Italia a Bologna Leggi su Volleyball.it+ volleyball.it/2025/11/19/not… Scarica l’APP Apple apple.co/4jV Vai su X

https://www.ivolleymagazine.it/2025/11/17/pallavolo-a1f-wolosz-la-sconfitta-in-supercoppa-e-stata-una-bella-doccia-fredda-adesso-non-vogliamo-piu-fermarci/ - facebook.com Vai su Facebook

Perché oggi non si gioca la Supercoppa Italiana di volley? Cos’è successo e da cosa viene sostituita: programma Superlega - Sabato 8 novembre si sarebbe dovuta disputare la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, ma la competizione è slittata a un non meglio ... Scrive oasport.it

Volley, Supercoppa italiana in Arabia e spostata a Natale. Giannelli: “Che barzelletta” - Così, con una story sul suo account Instagram, Simone Giannelli, capitano della Nazionale campione del mondo e della Sir Susa Scai Perugia, si è sfogato contro la possibilità di ... Scrive ilfattoquotidiano.it

La pallavolo cerca soldi e sponsor in Arabia Saudita: la Supercoppa italiana maschile si giocherà a Damman - E così la Supercoppa italiana di volley maschile si giocherà il 7 e 8 novembre prossimi a Damman, città dell’Arabia ... Si legge su ilfattoquotidiano.it