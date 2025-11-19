Vlahovic Juventus presa una decisione molto importante in vista della Fiorentina | le ultime sulle sue condizioni

Vlahovic Juventus, l’attaccante serbo è ancora alle prese con l’infortunio patito in Nazionale. Ecco le ultime sulle condizioni del giocatore La sosta per le nazionali è terminata e la Juventus si prepara a un doppio impegno cruciale che potrebbe segnare il futuro della nuova gestione tecnica. Luciano Spalletti, subentrato per dare nuova linfa ai bianconeri, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juventus, presa una decisione molto importante in vista della Fiorentina: le ultime sulle sue condizioni

News recenti che potrebbero piacerti

Vlahovic e il pericolo del campo del Bodo ? Dusan non è al 100%, ma potrebbe giocare a Firenze e non in Norvegia, ecco perché @ChiaraLaGreca #Vlahovic #Juventus #Tuttosport Vai su X

Vlahovic in campo con la Fiorentina? L'idea della Juventus è molto chiara - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, su Yildiz si fionda anche il Real Madrid: il ruolo chiave di Elkann. La decisione di Vlahovic per il rinnovo - Un problema in più per la Juve che vorrebbe trattenere il proprio gioiello. Da sport.virgilio.it

Vlahovic in campo con la Fiorentina? Dipende tutto da questa cosa. L’idea della Juventus è molto chiara - Ultimissime Un sospiro di sollievo, ma l’allerta resta massima. Lo riporta juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali: le sue condizioni e quando ritornerà in campo - Escluse le lesioni, ma resta a forte rischio per la Fiorentina L’infortunio Vlahovic continua a tenere in ansia la Juventus e i t ... Lo riporta calcionews24.com