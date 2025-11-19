Vivo chiuso in cameretta Il colpevole è Stasi Andrea Sempio da Bruno Vespa

Andrea Sempio, nuovamente sotto i riflettori per le indagini sul caso di Garlasco, ha deciso di parlare pubblicamente della sua condizione attuale. Ospite in una trasmissione televisiva di approfondimento, Sempio ha descritto le difficoltà che sta affrontando a seguito della riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, evidenziando quanto la situazione abbia inciso profondamente sulla sua vita quotidiana e sulle sue relazioni personali. L’impatto delle indagini sulla vita privata. Sempio ha dichiarato di aver dovuto riprendere una vita ritirata, tornando a vivere nella stanza della sua adolescenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it