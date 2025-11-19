Vita da Carlo 4 recensione primi 4 episodi RoFF | Carlo Verdone torna con la quarta ed ultima stagione della sua serie dando spazio ai giovani ai loro sogni e alle differenze generazionali

La nostra recensione dei primi quattro episodi di Vita da Carlo 4: Carlo Verdone torna con l’ultima stagione della serie basata sulla sua vita, tra il Centro Sperimentale, la rivalità con Sergio Rubini e l’omaggio ad Alvaro Vitali. Dopo la gaffe al Festival di Sanremo e l’autoesilio a Nizza, Carlo Verdone torna in Italia e accetta una cattedra di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Qui si confronta con un gruppo di giovani allievi che lo costringono a rimettersi in gioco e a riflettere sulle differenze tra generazioni. Fin dai primi episodi si percepisce l’atmosfera di chiusura di un ciclo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

