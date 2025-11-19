Visionary Africa Viaggio alla scoperta della fotografia africana

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WSP presenta “AfricanFuturism. Visioni da un futuro presente“, sesto appuntamento del ciclo di seminari “Visionary Africa” a cura di Alessandra Migani, venerdì 28 novembre ore 19.00 a Roma presso la sede di WSP Photography. L’incontro esplorerà come gli artisti del continente e della diaspora. 🔗 Leggi su Romatoday.it

visionary africa viaggio alla scoperta della fotografia africana

© Romatoday.it - Visionary Africa. Viaggio alla scoperta della fotografia africana

Altre letture consigliate

Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. II appuntamento - WSP presenta “Sweet Mother e L’Africa che Balla, Fotografia e Musica tra studi, strade e feste tra gli Anni ’60 e ’70“, secondo appuntamento del ciclo di seminari “Visionary Africa” a cura di ... Come scrive exibart.com

Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. IV appuntamento - WSP Photography presenta ” FEMALE GAZE” – Lo sguardo femminile tra identità, memoria, diaspora e resistenza, il quarto seminario della serie Visionary Africa a cura di Alessandra Migani, che si ... Segnala romatoday.it

Serata Visionary Africa | Törst - WSP Photography è lieta di ospitare una serata unica che intreccia linguaggi visivi e sonori, mettendo in dialogo fotografia e musica dal vivo in un contesto sperimentale e immersivo. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Visionary Africa Viaggio Scoperta