La partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si disputerà regolarmente venerdì 21 novembre al PalaDozza, come stabilito dal tavolo in prefettura. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Lepore aveva chiesto di spostare l’incontro in un’altra sede, rinnovando l’appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che però ha respinto la proposta. La partita è stata duramente contestata da sindacati, collettivi studenteschi e movimenti politici, e a Bologna è attesa una grande manifestazione di protesta contro la presenza della squadra israeliana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Virtus-Maccabi si giocherà nonostante le proteste annunciate

